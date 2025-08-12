Erste Enteignungsrunde bei Feldkircher Stadttunnel

Keine schnelle Lösung in Sicht

Doch auch ohne Tunnelspinnen-Gegner in den Räumlichkeiten der BH scheint bei den Enteignungsverfahren keine schnelle Lösung in Sicht. Der Anwalt der betroffenen fünf Grundstückseigentümer beantragte eine Fristverlängerung, um ein eigenes Gutachten einzuholen. Zudem dürften alle noch ausstehenden Entscheidungen vor dem Landesverwaltungsgericht bekämpft werden. Neben den fünf auf der Tagesordnung stehenden Grundstücken hat das Land die Enteignung von zehn weiteren Grundstücken beantragt. In dem einen oder anderen Fall könnten sich die Parteien noch ohne ein Eingreifen der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch einig werden – doch auch dies dürfte noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen.