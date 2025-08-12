ÖSV-Adler siegte beim Sommer-Grand-Prix!

Der Junioren-Olympiasieger von Lahti steigerte sich kontinuierlich, sprang dann am Sonntag beim abschließenden Bewerb auf der Großschanze in Courchevel im ersten Durchgang 128 Meter und damit auf Rang drei. Und im großen Finale verbesserte sich Bachlinger noch einmal, segelte auf 130 Meter und damit ganz oben aufs Podest. „Das war natürlich ein megacooles Gefühl“, jubelt der 23-Jährige, „auch, weil es nicht so einfach war, dann einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber das ist mir ganz gut gelungen!“