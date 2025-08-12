Vorteilswelt
Vorarlberg

Trockener Frühling: Weniger Strom produziert

Vorarlberg
12.08.2025 06:00
Weniger Regen, weniger Strom: Die illwerke vkw spürten das trockene Frühjahr deutlich.
Weniger Regen, weniger Strom: Die illwerke vkw spürten das trockene Frühjahr deutlich.(Bild: Bergauer Rubina)

Zwar regnete es in den vergangenen Wochen ununterbrochen, doch das Frühjahr war überaus trocken:  Deswegen liegt die Stromproduktion der  illwerke vkw um rund 25 Prozent unter dem langjährigen Schnitt. 

Der Energiekonzern illwerke vkw liegt bei der Stromerzeugung heuer deutlich unter Plan. Von Jänner bis Juli wurde um rund 25 Prozent weniger Strom erzeugt als im langjährigen Schnitt, berichten Vorarlberger Medien. Außergewöhnlich sei das grundsätzlich nicht, Schwankungen seien durchaus üblich. Man werde sehen, ob sich der Rückstand bis Jahresende aufholen lasse, erklärte Pressesprecher Andreas Neuhauser. Die benötigte Energie kaufe man nun am Strommarkt zu.

Grund für die bisher geringere Stromerzeugung ist das trockene Frühjahr, das auch die kräftigen Niederschläge der vergangenen Wochen nicht ausgleichen hätten können. Obwohl im Juli so viel Regen fiel, führten die Zuflüsse zu den Speichern der illwerke vkw weniger Wasser. Denn die Niederschläge seien vom trockenen Boden absorbiert worden. Damit gelangte weniger Wasser in die Bäche, die die Speicherseen füllen. An der auf 1736 Meter gelegenen Messstelle Vermunt im Montafon habe es allerdings mit 378,3 Millimetern Niederschlag einen neuen Juli-Rekordwert gegeben.

Trockener Frühling: Weniger Strom produziert
