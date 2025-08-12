Trockener Frühling: Weniger Strom produziert

Grund für die bisher geringere Stromerzeugung ist das trockene Frühjahr, das auch die kräftigen Niederschläge der vergangenen Wochen nicht ausgleichen hätten können. Obwohl im Juli so viel Regen fiel, führten die Zuflüsse zu den Speichern der illwerke vkw weniger Wasser. Denn die Niederschläge seien vom trockenen Boden absorbiert worden. Damit gelangte weniger Wasser in die Bäche, die die Speicherseen füllen. An der auf 1736 Meter gelegenen Messstelle Vermunt im Montafon habe es allerdings mit 378,3 Millimetern Niederschlag einen neuen Juli-Rekordwert gegeben.