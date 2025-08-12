Eine ganze Woche für den Preis nur eines Tages

Fast 90.000 Vorarlberger und Vorarlbergerinnen haben sich mit dem Kauf ihres VMobil-Klimatickets bereits langfristig für Zug, Bus und Kombinationen mit Rad oder Carsharing entschieden. Für jene, die das noch nicht getan haben, bietet der Verkehrsverbund Vorarlberg nun eine Gelegenheit, das Angebot zu testen – im Form der Vmobil-Woche. „Gerade wenn die letzte Zug- oder Busfahrt schon etwas länger her ist“, könne man sich nun überzeugen, wie gut das Öffi-Angebot mittlerweile geworden sei, sagt Landesrat Christof Bitschi dazu: „Mit der Kampagne wollen wir bewusst ohne erhobenen Zeigefinger auskommen und zum Ausprobieren einladen“, meint er.