Eine ganze Woche für den Preis nur eines Tages

Eine Aktionswoche soll in Vorarlberg zum Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel einladen. Neben zahlreichen Vergünstigungen winken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Gewinnspiel-Preise.
Fast 90.000 Vorarlberger und Vorarlbergerinnen haben sich mit dem Kauf ihres VMobil-Klimatickets bereits langfristig für Zug, Bus und Kombinationen mit Rad oder Carsharing entschieden. Für jene, die das noch nicht getan haben, bietet der Verkehrsverbund Vorarlberg nun eine Gelegenheit, das Angebot zu testen – im Form der Vmobil-Woche. „Gerade wenn die letzte Zug- oder Busfahrt schon etwas länger her ist“, könne man sich nun überzeugen, wie gut das Öffi-Angebot mittlerweile geworden sei, sagt Landesrat Christof Bitschi dazu: „Mit der Kampagne wollen wir bewusst ohne erhobenen Zeigefinger auskommen und zum Ausprobieren einladen“, meint er.
Start ist am 30. August
Wie funktioniert’s? Mit dem Vmobil-Wochenticket können Zug und Bus in ganz Vorarlberg für eine Woche zum Preis von einem Tagesticket um nur 17,80 Euro genutzt werden. Mit dem Vorarlberger Familienpass fährt die ganze Familie auch noch gratis mit. Start der Aktionswoche ist der 30. August, zahlreiche weitere Vergünstigungen runden das Testangebot ab. Und wer beim heurigen Gewinnspiel mitmacht, darf sich vielleicht über ein Jahres-Klimaticket freuen. Infos: www.vmobil.at/vmobilwoche
