Rothosen-Abwehrchef

„Wir wollen jetzt alle Spiele gewinnen“

Sport
12.08.2025 11:15
Es läuft immer besser für Abwehrchef Nikola Pervan (r.) und seine Rothosen.
Es läuft immer besser für Abwehrchef Nikola Pervan (r.) und seine Rothosen.(Bild: GEPA)

Der FC Dornbirn feierte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg in der Regionalliga West und hat jetzt Lunte gerochen, denn Abwehrchef Nikola Pervan sieht mehr Qualität im Team als noch im Frühjahr. Im ÖFB-Cup wartet auch noch ein Traumlos auf die Rothosen.

0 Kommentare

Der Auftakt in die Regionalliga West war den Dornbirnern zwar mit dem 2:3 bei Wals-Grünau ein wenig misslungen, was aber der einzige Stolperer der vergangenen Wochen war. Denn eine Woche später feierten die Rothosen in Runde zwei Kitzbühel den ersten Saisonsieg, ein ungefährdetes 4:2 daheim gegen Kitzbühel. „Auch da waren wir am Anfang noch nervös“, sagt FCD-Abwehrchef Nikola Pervan, „aber danach haben wir erstmals gezeigt, wozu wir fähig sind.“

Denn Zeit brauche sein Team schon noch, meint der Kroate, der schon im Februar zu den Messestädtern stieß und damit unter vielen Neuzugängen einer der längerdienenden Spieler bei den Dornbirnern ist. „Wir müssen uns noch richtig finden. Aber ich glaube, dass wir wesentlich mehr Qualität haben, als noch im Frühjahr. Die Mannschaft ist ehrgeizig. Wir wollen alle unserer Spiele gewinnen.“

Goalgetter Tamas Herbaly (l.) erzielte gegen den GAK das Goldtor zum 1:0.
Goalgetter Tamas Herbaly (l.) erzielte gegen den GAK das Goldtor zum 1:0.(Bild: GEPA)

Traumlos Salzburg
Und was die Rothosen, die mit Okan Aydin, Julian Wießmeier und Kristijan Makovec weitere Kicker mit viel Erfahrung auf dem Platz haben, leisten können, zeigten sie schon in der ersten Runde des ÖFB-Cups, als sie sensationell Bundesligist GAK mit 1:0 aus dem Bewerb warfen. Belohnt wurden sie dafür mit einem Heimspiel in Runde zwei gegen RB Salzburg. „Schon das erste Spiel gegen Graz war sensationell“, sagt Pervan und lacht, „Salzburg ist natürlich noch eine Steigerung. Wir freuen uns alle unglaublich auf dieses Spiel. Vielleicht können wir ja auch da überraschen!“

