„Wir wollen jetzt alle Spiele gewinnen“

Traumlos Salzburg

Und was die Rothosen, die mit Okan Aydin, Julian Wießmeier und Kristijan Makovec weitere Kicker mit viel Erfahrung auf dem Platz haben, leisten können, zeigten sie schon in der ersten Runde des ÖFB-Cups, als sie sensationell Bundesligist GAK mit 1:0 aus dem Bewerb warfen. Belohnt wurden sie dafür mit einem Heimspiel in Runde zwei gegen RB Salzburg. „Schon das erste Spiel gegen Graz war sensationell“, sagt Pervan und lacht, „Salzburg ist natürlich noch eine Steigerung. Wir freuen uns alle unglaublich auf dieses Spiel. Vielleicht können wir ja auch da überraschen!“