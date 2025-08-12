Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Crash in Vorarlberg

Schlafend mit Auto gegen Baum gekracht

Vorarlberg
12.08.2025 11:40
Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: Mathis Fotografie)

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag in der Vorarlberger Gemeinde Meinigen: Eine Frau dürfte hinter dem Steuer eingeschlafen sein und ist gegen einen Baum gefahren. 

0 Kommentare

Am Montag gegen 13.20 Uhr lenkte eine 22-jährige Frau aus der Schweiz ihr Auto in Meiningen auf der L52 aus der Schweiz kommend in Richtung Rankweil. Plötzlich geriet die Lenkerin über den Fahrbahnrand hinaus und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum am Straßenrand.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Die vermutete Unfallursache lautete Sekundenschlaf. 

Bei dem Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.
Bei dem Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.(Bild: Mathis Fotografie)

Ersthelfer bargen die Frau aus dem Wrack und übergaben sie nach der Erstversorgung an die alarmierte Rettung. Wie schwer die Frau durch den Crash verletzt wurde, ist nicht bekannt. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung des Unfallfahrzeuges musste die L52 für rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt werden, eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Schweiz
UnfallAuto
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
18° / 29°
Symbol wolkenlos
Bludenz
17° / 32°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
19° / 32°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
17° / 32°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
214.250 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.827 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.071 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1131 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1029 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
916 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Vorarlberg
Crash in Vorarlberg
Schlafend mit Auto gegen Baum gekracht
Rothosen-Abwehrchef
„Wir wollen jetzt alle Spiele gewinnen“
Öffi-Aktionswoche
Eine ganze Woche für den Preis nur eines Tages
In Courchevel
ÖSV-Adler siegte beim Sommer-Grand-Prix!
Vorarlberg
Trockener Frühling: Weniger Strom produziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf