Schlafend mit Auto gegen Baum gekracht

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag in der Vorarlberger Gemeinde Meinigen: Eine Frau dürfte hinter dem Steuer eingeschlafen sein und ist gegen einen Baum gefahren.
Am Montag gegen 13.20 Uhr lenkte eine 22-jährige Frau aus der Schweiz ihr Auto in Meiningen auf der L52 aus der Schweiz kommend in Richtung Rankweil. Plötzlich geriet die Lenkerin über den Fahrbahnrand hinaus und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum am Straßenrand.
Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Die vermutete Unfallursache lautete Sekundenschlaf.
Ersthelfer bargen die Frau aus dem Wrack und übergaben sie nach der Erstversorgung an die alarmierte Rettung. Wie schwer die Frau durch den Crash verletzt wurde, ist nicht bekannt. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung des Unfallfahrzeuges musste die L52 für rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt werden, eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.
