Schlafend mit Auto gegen Baum gekracht

Am Montag gegen 13.20 Uhr lenkte eine 22-jährige Frau aus der Schweiz ihr Auto in Meiningen auf der L52 aus der Schweiz kommend in Richtung Rankweil. Plötzlich geriet die Lenkerin über den Fahrbahnrand hinaus und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum am Straßenrand.