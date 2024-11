Höchststrafe für serbischen Drogendealer

So sah es der Schöffensenat als erwiesen an, dass der damals im Unterland lebende Serbe allein zwischen Februar und Juni 2021 am europaweiten Schmuggel und Verkauf von 455 Kilogramm Rauschgift im Wert von mehreren Millionen Euro beteiligt gewesen war. Als Mitglied einer serbisch-bosnischen Drogenbande hatte der 40-Jährige über ein vermeintliches überwachungssicheres Kryptohandy an der Organisation des Schmuggels und am Verkauf von 103 Kilogramm Kokain, 62 Kilogramm Heroin und 290 Kilogramm Cannabis mitgewirkt – und zwar als Bestimmungs-, Beitrags- und unmittelbarer Täter, wie es im Rechtsjargon heißt.