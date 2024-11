„Betrieb der Eishalle ist nicht mehr leistbar!

Eine Rechnung, die Bürgermeister Zwielehner „Augenauswischerei“ und „Taschenspielerei“ nennt. Dazu verweist er auf den einstimmigen Budgetbeschluss vom Frühjahr, dass die Eishallenbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen eingespart werden müsse, zumal viele Hallenbenützer aus Umlandgemeinden kämen, weshalb Zwielehner in Zukunft auch eine bezirksübergreifende Eishallen-Lösung vorschwebt. Bis dahin scheint Wintersport für Jugendliche in Ried jedoch ziemlich auf Eis gelegt. Doch auch das will der Stadtchef so nicht stehen lassen: „Wir haben mehr als einhundert Vereine – das ist genug Angebot!“ Bedenklicher Nachsatz: „Wenn sich die Finanzlage der Städte und Gemeinden aber nicht generell ändert, wird sich in Zukunft nicht nur in Ried vieles nicht mehr ausgehen.“