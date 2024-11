Japan: Raketentestgelände geriet in Flammen

Pannenserie in Japans Raumfahrt

Im April vergangenen Jahres stürzte eine Mondlandefähre des japanischen Start-Ups Ispace auf der Mondoberfläche ab. Im Jänner glückte dann aber eine weiche Landung der japanischen Raumsonde Slim auf dem Mond. Doch das Glück währte nur kurz. Im März wurde in einer Kairos-Rakete des Unternehmens Space One wenige Sekunden nach dem Start der Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst.