Japan schickt neuen Spionagesatellit ins All

Der Satellit hob um 11.44 Uhr Ortszeit (5.44 Uhr MEZ) an Bord einer Rakete von Typ H2A vom Tanegashima Space Center in Kagoshima im Süden von Japan ab. Er soll die Erdoberfläche überwachen und Informationen erfassen. Außerdem sollen auch Daten über militärische Bewegungen in Nordkorea gesammelt werden.