Japan zerstört eigene Trägerrakete

An Bord war ein Beobachtungssatellit

JAXA und der Industriekonzern Mitsubishi Heavy wollten nach Angaben der Zeitung „Nikkei Asia“ die wachsende Nachfrage nach Trägerraketen bedienen, nachdem Russland entschieden hatte, seine Sojus-Raketen von Europas Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abzuziehen. An Bord der nun zerstörten Rakete befand sich laut „Nikkei Asia“ ein Beobachtungssatellit, der auch ein Raketenfrühwarnsystem für das japanische Verteidigungsministerium enthielt.