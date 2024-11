Prozess um Villa für Saudi-Prinzen am Mondsee

„Es gab staatspolitisches Interesse“

Der angeklagte Ex-Bürgermeister, der zur Zeit der Umwidmung den Bauausschuss leitete, spricht von „großer Entscheidungshilfe“, dass das Prinzen-Geld für die damals ausgefallene Getränkesteuer geflossen sei. „Man wollte, dass die königliche Familie in Österreich einen Sitz hat“, es sei „staatspolitisches Interesse“ gegeben gewesen. „Wir haben alles transparent gemacht. Es stand in jeder Zeitung, in allen Gemeindenachrichten“ – „Ich bekenne mich nicht schuldig“. Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt, im Falle einer Verurteilung drohen bis zu fünf Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.