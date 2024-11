Opfer von Home-Invasion durch Duo schwer verletzt

Ein 44-Jähriger wurde am Montag daheim in seinem Haus in Bad Ischl (OÖ) überfallen und krankenhausreif geschlagen. Das Täter-Duo wollte offenbar den Code für einen Tresor aus ihm herausprügeln. Doch das Opfer behauptete standhaft, diesen nicht zu kennen. Der Mann wurde daraufhin in den Keller gesperrt, die Täter flüchteten.