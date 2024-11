Schlafwandler 1914 und 2024

Bei den Kriegen in unseren Tagen, im Nahen Osten und in der Ukraine, folgt auch eine Eskalationsstufe auf die andere. Joe Biden erlaubt den Einsatz weitreichender Raketen gegen Russland, Wladimir Putin schießt mit Interkontinentalraketen zurück. Und langsam fühlt man sich wie in einem Albtraum, in dem die Schlafwandler in Moskau, in Washington, in Kiew, Gaza, Jerusalem oder anderswo auf eine finale Katastrophe zu taumeln.