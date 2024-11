Neuer SPÖ-Chef erst nach Linzer Bürgermeisterwahl

Promis als Kampagnen-Botschafter

In diesem Fall geht es um die Kampagne #hautnichthin gegen jegliche Gewalt an Kindern. Lindner konnte dafür die Poxrucker Sisters sowie den Linzer Eishockeyspieler Brian Lebler und Kanutin Viktoria Schwarz als Botschafter gewinnen. In Videobotschaften, die in den kommenden Tagen im TV, auf Social Media und in Schulen lanciert werden, setzen sich die Promis für mehr Achtsamkeit im Umgang mit Kindern ein.