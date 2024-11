Urlaub verzögert den Neustart in der Landes-SPÖ

Der Abgang von SPÖ-Landeschef Michael Lindner wird in der Partei nicht der einzige sein – die „Krone“ hat am Mittwoch darüber berichtet. Lindners Nachfolger muss es jetzt jedenfalls gelingen, Ruhe in die SPÖ OÖ zu bringen. Eigentlich dürfte die Spitze keine Zeit verlieren, aber ein terminlicher Fauxpas macht es nicht einfacher.