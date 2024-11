Klagenfurter Lyrikpreis: Auf Klaviatur der Worte

Preisregen für Kärntner Schriftsteller

„Ich bin seit 35 Jahren Journalist und Null Jahre wirklich Literat. Aber das Wort ist immer schon mein Instrument gewesen und bleibt es“, sagt Tschida auch. Die unabhängige Jury, (Vorsitzender Günter Schmidauer, Katharina Herzmansky, Ilse Gerhardt, Zdenka Hafner-Celan, Josef Winkler, Harald Raffer), konnte er überzeugen, die aus rund 120 Autorinnen und Autoren beider Landessprachen anonym 15 Schreibende ausgewählt haben, die im Klagenfurter Stadthaus geehrt werden. Hier steht auf Platz zwei (1500 €) mit Verena Schumanski eine mehrfach ausgezeichnete, in Wien lebende Kärntnerin, Platz drei (800 €) geht an den bekannten Feistritzer Autor Stefan Feinig, der seine Werke in deutscher und slowenischer Sprache veröffentlicht.