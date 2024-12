Herbergsuche beendet: Neues Zuhause für Krippen

„Heuer hatten wir mit der Übersiedelung in unsere neue Heimstätte sehr viel zu tun“, so Eichler. Am neuen Standort wird, so hofft man, auch die Krippenbauschule mehr Beachtung finden. „Wir bieten ja weiterhin Krippenbaukurse an. Aber erst nächstes Jahr, denn zuerst muss unsere Heizung funktionieren.“