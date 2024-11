„Die guten Ansätze reichen leider nicht aus“

Der Mensch raubt den Tieren zunehmend den Lebensraum. Was können Gartenbesitzer eigentlich tun, um ihre Grünfläche in ein Biotop zu verwandeln?

Darauf gehe ich ausführlich in meinem Buch „Unsere Natur braucht Hilfe“ ein. Wer einen Garten hat, der sollte möglichst darauf achten, dass alle Pflanzenschichten, die auch in der Natur vorkommen, vertreten sind. Also am besten wären ein paar Bäume, wenn der Platz reicht, sowie beerentragende Sträucher und Stauden, die man dann auch abblühen lässt, damit die Vögel auch an die Samen kommen. Es braucht auch dringend wieder mehr von den sogenannten Unkräutern, diese enthalten Feinsämereien und sind ebenfalls eine wichtige Nahrungsquelle. Die kann man einfach neben dem Gemüsebeet wachsen lassen. Leider ist das aber immer seltener der Fall. Der Mensch schafft leergeräumte Landschaften, die kaum noch Lebensraum bieten.