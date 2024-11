„Alles ist mit dem Universum verknüpft“

Franz Kuttelwascher fügt aber gleich hinzu: „Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich fühle mich nicht wie Jesus, der hier auf Erden wandelt und missionieren will. Es gibt so viele Dinge in meinem täglichen Leben, wo ich denke, das müsste nicht sein. Aber ich fahre nun gern mal Motorrad im Sommer, bin manchmal zu faul, noch einen Laden mehr in Vorarlberg zu durchstöbern, kaufe stattdessen im Internet ein. Ich bin kein Heiliger. Das sage ich bei jedem Vortrag. Auch ich bin auf dem Weg. Es sind jedoch die kleinen Schritte, die mich weiterbringen, und genau diese alternativen Schritte versuchen wir durch Vorträge und Themenschwerpunkte, die wir im Verein anbieten, den Menschen näherzubringen. Vor vierzig Jahren gab es keinen Supermarkt, der Biolebensmittel anbot. Aber irgendwann begann der eine oder die andere danach zu fragen. Und es wurden immer mehr. Heute kann es sich kein Supermarkt mehr leisten, keine Biolebensmittel anzubieten. Wer noch vor dreißig Jahren oder mehr nur mit Zug oder Bus gefahren ist, wurde fast bemitleidet. Der Arme kann sich kein Auto leisten. Das meine ich mit kleinen Schritten. Entscheiden muss immer jeder für sich selbst. Wir Konsumenten halten ja die größte Macht gegen alle Konzerne dieser Welt in unseren Händen, indem wir einfach sagen würden: Nein. Kaufe ich nicht. Brauche ich nicht. Um die Schaffung eines solchen Bewusstseins geht es in CONSOLNOW.“