„Dummer Fehler!“ Youngster crasht nächsten Boliden

Kommt wohl mit Schrecken davon

Allerdings knüpfte der Youngster auch im Qualifying zum Rennen in Las Vegas an dieser kleinen unrühmlichen Crash-Serie an. In Q2 berührte Colapinto nach einem Fahrfehler mit dem linken Reifen die Mauer und wurde so brutal nach außen geschleudert. Die Trümmerteile verteilten sich auf der Strecke, die finale Phase des Qualifyings verzögerte sich um einige Zeit.