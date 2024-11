Noch ein Crash! Horror-Wochenende für Williams

Die Rote Flagge war der ständige Begleiter von Williams an diesem Rennsonntag in Brasilien. Schon im Qualifying hatte es zuerst Colapinto erwischt. Im Senna-S hatte sich sein Bolide in Q1 auf dem nassen Untergrund gedreht und der junge Argentinier landete in der Mauer. Die Mechaniker schafften es schließlich aber noch, das Auto fürs Rennen zu richten.