Baerbock und ihr Ehemann haben sich getrennt

Schon länger Gerüchte

Über ihre Ehe wurde in Berlin laut dem Bericht schon länger getuschelt, so trug Baerbock in jüngster Zeit etwa keinen Ehering mehr. Die Liebesgeschichte hatte vor 20 Jahren begonnen, sie hatten sich durch ihre Arbeit bei den Grünen kennengelernt. Holefleisch zog sich aus der Partei wieder zurück und kümmerte sich in Teilzeit um Haushalt und Kinder. Gemeinsame Auftritte waren selten, gemeinsame Zeit durch die langen Arbeitszeiten und Dienstreisen der Ministerin wohl auch.