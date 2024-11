Schule in Gefahr: Alarm um hochexplosive Säure

Säure in Oberschützen gefunden

Ähnlich brisante Vorfälle lösen im Osten Österreichs immer wieder die Evakuierung von Schulen aus. Als Warnung sind Direktionen dazu aufgerufen, ihre Chemiebestände regelmäßig zu überprüfen. Im Giftschrank des versperrten Labors im Bundesrealgymnasium in Oberschützen ist ebenfalls sprengkräftige Pikrinsäure in einer verdunkelten 0,5-Liter-Glasflasche aufgespürt worden.