Herzgesundheit: Auf die Früherkennung kommt es an

Große Herzoperationen am offenen Brustkorb werden seltener notwendig. Das Ziel ist zudem laut Prof. Zimpfer, auch große OPs so zu gestalten, dass man nur wenige Tage im Spital sein muss und möglichst rasch ins normale Leben zurückzukehren vermag. „Man kann mittlerweile in vielen Fällen die eigene Herzklappe erhalten. Diese Vorgehensweise ist dem Implantat vorzuziehen“, so der Experte. „Bei undichten Klappen lassen sich schon über 95% rekonstruieren, was zu einer normalen Lebenserwartung führt. Allerdings sollte die Funktionsstörung auch hier nicht zu weit fortgeschritten sein.“