Austro-Basketballer wechselt zu Ex-Eurocupsieger

Bewährungsprobe wartet

Nun soll „Big Luka“ an beiden Enden des Spielfeldes helfen. Der 25-Jährige, der in Italien nie so richtig glücklich geworden ist, freut sich auf die neue Aufgabe, wohl wissend, dass es keine leichte sein wird. So Brajkovic am achten Spieltag in der Basketbol Super Ligi (BSL) debütiert, was zu erwarten ist, steht gleich eine ganz wichtige Partie an. Darüssafaka empfängt die punktgleiche Mannschaft von Merkezefendi Denizli.