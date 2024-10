„Nicht zu ertragen“: Pelicot verlässt Gerichtssaal

Dachte an eine Art „Sexspiel“

Er habe zunächst kein Interesse an Sex gehabt, sich jedoch von dem Paar zu einer Art „Sexspiel“ eingeladen gefühlt, zitiert ihn der Sender BFM TV. Drei Monate nach der ersten Vergewaltigung soll C. erneut mit Dominique Pelicot Kontakt aufgenommen haben. Dabei behauptete dieser, seiner Frau habe der Missbrauch gefallen: „Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ich schon einmal hier war und es seltsam fand. Er sagte zu mir: ,Nein, wir haben uns das Video angesehen, und es hat ihr gefallen.‘“