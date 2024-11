Sohn von Vergewaltiger: „Familie wurde vernichtet“

Mann gestand bereits

Der Prozess in Avignon ist bereits in der Schlussphase. Dominique Pelicot hat gestanden, seine Ex-Frau zwischen 2011 und 2020 immer wieder mit Schlafmitteln betäubt und vergewaltigt zu haben (siehe Video oben). In mindestens 92 Fällen waren fremde Männer beteiligt, nur 50 von ihnen konnten identifiziert werden.