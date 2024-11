Wer jetzt über die Zuckerl-Koalition verhandelt

Am Wochenende wurden bei ÖVP, SPÖ und Neos intern die letzten Hürden genommen, gestern gemeinsam die politischen Weichen gestellt. In den nächsten Wochen wollen ÖVP-Chef Karl Nehammer, SPÖ-Chef Andreas Babler und die pinke Frontfrau Beate Meinl-Reisinger gemeinsam eine stabile Regierung basteln. „Wir arbeiten nicht zusammen, weil wir müssen, sondern weil wir wollen“, betonten die Parteichefs. Verhandelt wird ab Donnerstag nahezu täglich und in bis zu 40 Unter- und sieben Obergruppen.