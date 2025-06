Opfer nannte Mörder in letzter Sprachnachricht

Der tödliche Vorfall habe sich am 29. Mai in der arabischen Ortschaft Tamra ereignet, hieß es in der Mitteilung. Das 44-jährige Opfer habe sich während des Angriffs im Freien befunden. Der Schwerverletzte habe noch einige Meter gehen können, sei dann aber zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben.