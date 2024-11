Drexler: „Stabile Regierung? Habe große Skepsis“

„Befreiungsschlag für steirische Wirtschaft“

Für die Steiermark hat die ÖVP jedenfalls einiges vor. Etwa eine Radikal-Kur beim Bürokratieabbau. „Ich will mich da gar nicht ausreden auf andere Ebenen, wo die böse Bürokratie herkommt, sondern ganz konkret, was wir in der Steiermark dazu beitragen können.“ Ein Entbürokratisierungsgesetz soll somit alle einfachen Landesgesetze mit 31. Dezember 2027 auslaufen lassen und somit Gesetzgebung und Verwaltung unter Druck setzten, um zeitgemäße, schlankere Vorschriften zu erlassen. „Das wäre ein Befreiungsschlag für die steirische Wirtschaft.“