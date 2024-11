Schelte für Rosenkranz: „In Geiselhaft von Kickl“

Wollen Sie damit andeuten, dass die Kritik zu wenig laut war?

Die hätte durchaus etwas lauter sein können. Denn von Unabhängigkeit bei Rosenkranz ist keine Rede. Er spielt den Provokateur, der in der Geiselhaft von FPÖ-Chef Herbert Kickl ist. So will er auch die getroffenen Entscheidungen nicht zur Kenntnis nehmen.