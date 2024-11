Erste Dreier-Koalition soll heute fixiert werden

Wäre erste Dreier-Koalition seit 1945

Noch diese Woche und damit mehr als sieben Wochen nach der Nationalratswahl könnten konkrete Regierungsverhandlungen starten. Der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell mit der Regierungsbildung beauftragte ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte in den vergangenen Wochen zunächst nur mit der SPÖ sondiert, vergangenen Mittwoch kamen die NEOS als dritter Partner dazu. Außen vor blieb dabei die FPÖ, die zwar als stärkste Partei aus der Nationalratswahl am 29. September hervorgegangen war, mit der aber keine andere Partei koalieren will.