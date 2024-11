Weiter Tauziehen um neuen Pflegestützpunkt

Bereits im Vorjahr hatte es – wie berichtet – Stimmen gegeben, die den Pflegestützpunkt lieber in Hornstein als in Wimpassing gesehen hätten. Dass Hornstein leer ausgeht, sorgt nun für Kritik von Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP). Seine Gemeinde sei der ideale Standort, ein medizinisches Kompetenzzentrum sei bereits vorhanden. In der Vergangenheit hätte es sogar schon entsprechende Gespräche mit dem Land gegeben.