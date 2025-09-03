Vorteilswelt
Quereinsteigerin

„Kann es allen, die es interessiert, empfehlen!“

Burgenland
03.09.2025 13:00
Direktorin Isabell Lichtenberger mit Nina Schada. Sie ist mit „ihrer" Quereinsteigerin sehr zufrieden.
Direktorin Isabell Lichtenberger mit Nina Schada. Sie ist mit „ihrer“ Quereinsteigerin sehr zufrieden.(Bild: Charlotte Titz)

Lebenslang Schule? Für manche eine Horrorvorstellung. Andere wiederum erteilen sich diese Aufgabe von Anfang an – oder kommen nach einigen Jahren wieder zurück. 

So wie Nina Schada. Vor drei Jahren ist sie als Quereinsteigerin in die Mittelschule Kittsee gekommen, als Englischlehrerin. „Ich war in der Privatwirtschaft in einer internationalen Firma und im strategischen Marketing tätig“, erzählt sie. Englisch gehörte also zum täglichen Sprachgebrauch dazu. Außerdem hatte sie eineinhalb Jahre in Australien studiert – dementsprechend leicht fällt ihr die englische Sprache.

Aber warum Pädagogin? Weil ihr das Lehramt schon als Studentin im Kopf herumgespukt war, sie sich aber dann doch dagegen entschieden hatte.

„Als ich dann aber vor drei Jahren die Möglichkeit gesehen habe, doch noch als Lehrkraft in die Schule zu gehen, habe ich zugegriffen“, so Schada. In der Mittelschule Kittsee bekam sie die Chance – und auch viel Hilfe seitens der neuen Kollegen. „Es ist ein super Team, man hat mich nie spüren lassen, dass ich die Quereinsteigerin bin“, ist die junge Frau dankbar. Statt normal sechs Jahre muss man als Quereinsteiger lediglich drei Jahre Ausbildung zum Master absolvieren. Im Vorjahr machte sie Teil 1, sie unterrichtet aber schon voll.

Noch immer mit Entscheidung zufrieden
„Wir haben an der Schule das Konzept des Team Teachings. Vor allem in den Hauptfächern sind wir oft zu zweit in der Klasse, um schwächere Schüler zu fördern. Anfangs waren wir also immer zu zweit“, so Schada. Mittlerweile geht sie meist allein „in die Höhle der Löwen“ – und fühlt sich wohl. „Ich bin angekommen und habe meine Entscheidung nicht bereut“, erklärt sie. Auch, wenn das erste Jahr herausfordernd war, hat sie es geschafft. Im zweiten Jahr – mit steigender Routine – war es schon einfacher. Jetzt startet Jahr Nummer drei für Nina Schada. „Ich freue mich auf viele lehrreiche und spannende Stunden mit meinen Schülern“, unterstreicht sie noch einmal ihre Entscheidung, den Bürostuhl gegen den Lehrersessel getauscht zu haben. 

