„Kann es allen, die es interessiert, empfehlen!“

Noch immer mit Entscheidung zufrieden

„Wir haben an der Schule das Konzept des Team Teachings. Vor allem in den Hauptfächern sind wir oft zu zweit in der Klasse, um schwächere Schüler zu fördern. Anfangs waren wir also immer zu zweit“, so Schada. Mittlerweile geht sie meist allein „in die Höhle der Löwen“ – und fühlt sich wohl. „Ich bin angekommen und habe meine Entscheidung nicht bereut“, erklärt sie. Auch, wenn das erste Jahr herausfordernd war, hat sie es geschafft. Im zweiten Jahr – mit steigender Routine – war es schon einfacher. Jetzt startet Jahr Nummer drei für Nina Schada. „Ich freue mich auf viele lehrreiche und spannende Stunden mit meinen Schülern“, unterstreicht sie noch einmal ihre Entscheidung, den Bürostuhl gegen den Lehrersessel getauscht zu haben.