Die „U-Bahn“ des Burgenlandes ist auf Kurs

Partner bekräftigen gute Zusammenarbeit, Gegenwind der Opposition bleibt

Heute sei die Situation stabil: „Wir sind froh über die Sicherheit, bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für die Treue und schauen zuversichtlich in die Zukunft.“ Alexander Randa-Tropper (Postbus AG) verweist auf die langfristigen Vorteile für Fahrgäste und die Region: „Gemeinsam entwickeln wir den Busverkehr nachhaltig weiter.“ Trotz positiver Entwicklungen bleiben Spannungen. Zuletzt hat die FPÖ den Landesrechnungshof mit der Prüfung der VBB beauftragt.