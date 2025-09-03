Wenn junge Talente gemeinsam Flagge zeigen

Ziel der jungen Spieler ist jedenfalls die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, wo Flag Football erstmals mit im Programm ist. Die Chancen, dass Österreich dabei sein wird, stehen gut. „Wir sind wahrscheinlich noch zu jung, um im Kader zu sein. Wenn Flag Football 2032 immer noch olympische Disziplin ist, stehen die Chancen schon höher“, sagen die Burgenländer, die Flag Football auch anderen Kids empfehlen: „Man braucht kaum Ausrüstung, kann schnell einsteigen und erlebt trotzdem die volle Faszination von American Football – nur eben sicherer.“