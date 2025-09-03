Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flag-Football-EM

Wenn junge Talente gemeinsam Flagge zeigen

Burgenland
03.09.2025 10:00
Österreich ist von 3. bis 6. September Gastgeber der IFAF Flag Football Nachwuchs-EM 2025.
Österreich ist von 3. bis 6. September Gastgeber der IFAF Flag Football Nachwuchs-EM 2025.(Bild: Krone KREATIV/Pannonia Eagles)

American Football kennt jeder. Ausgerüstet mit Helm und Schulterpads darf man den Gegner durch Vollkontakt zu Boden bringen. Der feinere und dynamischere Sport ist Flag Football. Bei der Europameisterschaft der Jugend, die heute in Tirol startet, sind auch fünf äußerst begabte Burgenländer dabei.

0 Kommentare

Österreich gehört nicht nur beim Skifahren zu den erfolgreichsten Nationen der Welt, sondern auch im Flag Football. Sowohl Damen als auch Herren eroberten bereits mehrmals Gold, Silber und Bronze bei Europa- und Weltmeisterschaften. Das Fundament dieses internationalen Erfolgs bilden die heimischen Vereine, die konsequente Nachwuchsarbeit leisten. So schaffen es auch junge Talente immer wieder in die Nationalteams.

Von 3. bis 7. September findet in Innsbruck die Flag Football-EM der Jugend statt. 31 Mannschaften aus zwölf Nationen treten dabei an. Vertreten sind unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Finnland, Großbritannien, Israel, die Schweiz, Tschechien, die Slowakei, die Ukraine und natürlich Österreich als Gastgeberland. Gespielt wird in den Kategorien U17 Mädchen, U17 Burschen und U15 Mixed.

Mehr Taktik als beim American Football
Gleich fünf Spieler des österreichischen Nationalteams kommen aus dem Burgenland. Neben Johann Resetarits von den Stinatz „Ozelots“, der ins U17 Nationalteam berufen wurde, haben es auch vier junge Talente der „Pannonia Eagles“ ins Team geschafft.

Impressionen von den Flag Football World Games.
Impressionen von den Flag Football World Games.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)
Ziel ist es, die Flagge des Gegners zu ziehen.
Ziel ist es, die Flagge des Gegners zu ziehen.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)
Körperkontakt ist verboten.
Körperkontakt ist verboten.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)

Ihre Entwicklung verdanken sie der intensiven Nachwuchsarbeit des Vereins in Baumgarten, wo Kinder und Jugendliche früh die Möglichkeit bekommen, Flag Football auf hohem Niveau zu spielen. Alle vier haben den Sport erst im Juni 2021 ausprobiert und sind bis heute dabeigeblieben. Trainiert wird zweimal die Woche, unter anderem in der Leichtathletikanlage in Eisenstadt.

Nominiert wurden die Nationalspieler über TryOuts und vier Nationalteam-Camps des österreichischen Verbandes. Eine starke Leistung in den heimischen Ligen, wo sich die Jugendlichen regelmäßig gegen andere Top-Teams behaupten müssen, macht die Nationalteam-Coaches natürlich auch auf Spieler aufmerksam.

Theres Aigner, Lea Pürkfellner, Felix Aigner und Flora Rothleitner (v.l.n.r.) aus Baumgarten im ...
Theres Aigner, Lea Pürkfellner, Felix Aigner und Flora Rothleitner (v.l.n.r.) aus Baumgarten im Burgenland.(Bild: zVg)

Das ist der Unterschied
Aber was ist Flag Football eigentlich? „Es ist die kontaktarme Variante von American Football. Anstatt den Ballträger mit einem harten Tackling zu stoppen, wird beim Flag Football die am Gürtel befestigte Flagge des Gegners gezogen. Dadurch wird das Verletzungsrisiko deutlich gesenkt und das Spiel wird dynamischer und taktischer, weil Präzision, Schnelligkeit und eine gute Übersicht eine noch größere Rolle spielen“, erklärt Lea Pürkfellner (16), die im U17-Mädchen-Nationalteam dabei ist.

Geschickte Pässe und Läufe sind für die Offensive unerlässlich. Vier Spielzüge hat man Zeit, um die Mittellinie zu überqueren. Und vier weitere, um Punkte durch einen Touchdown zu erzielen. Das sorgt bei jeder Aktion für Spannung.

Und Action! Mit Weitblick geht‘s vorbei am Gegner.
Und Action! Mit Weitblick geht‘s vorbei am Gegner.(Bild: Mag.(FH) Roman Stoiber)
Kluge Pässe sind spielentscheidend.
Kluge Pässe sind spielentscheidend.(Bild: Mag.(FH) Roman Stoiber)
Wer vorwärtskommen will, muss schnell sein.
Wer vorwärtskommen will, muss schnell sein.(Bild: Mag.(FH) Roman Stoiber)
Gespielt wird bei Wind und Wetter.
Gespielt wird bei Wind und Wetter.(Bild: Mag.(FH) Roman Stoiber)
Kommunikation ist alles.
Kommunikation ist alles.(Bild: Claudia Schilcher)
Die Mixed-Games kommen bei Jungs und Mädels gut an.
Die Mixed-Games kommen bei Jungs und Mädels gut an.(Bild: Claudia Schilcher)

Mädchen und Burschen ziehen an einem Strang
„Neben Athletik und Ballgefühl braucht es auch Agilität und schnelle Reaktionen. Auch Kommunikation ist entscheidend, denn nur als eingeschworenes Team ist man erfolgreich“, erläutern Flora Rothleitner (14), Theres Aigner (14) und Felix Aigner (15), die allesamt im U15 Mixed-Nationalteam spielen. Hier wird Inklusion großgeschrieben, weil Athleten beider Geschlechter antreten dürfen. Die Teenager sehen diese Durchmischung sehr positiv: „Sie fördert gegenseitiges Verständnis, stärkt den Teamgeist und zeigt, dass Sport nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern mit Einsatz und Leidenschaft.“

Ziel der jungen Spieler ist jedenfalls die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, wo Flag Football erstmals mit im Programm ist. Die Chancen, dass Österreich dabei sein wird, stehen gut. „Wir sind wahrscheinlich noch zu jung, um im Kader zu sein. Wenn Flag Football 2032 immer noch olympische Disziplin ist, stehen die Chancen schon höher“, sagen die Burgenländer, die Flag Football auch anderen Kids empfehlen: „Man braucht kaum Ausrüstung, kann schnell einsteigen und erlebt trotzdem die volle Faszination von American Football – nur eben sicherer.“

Seien Sie live oder via Stream dabei!
Ausgetragen wird Jugend-Europameisterschaft übrigens im American Football Center in Innsbruck, der Haupttrainings- und Nachwuchsspielstätte der SWARCO Raiders. Auf der Tribüne ist Platz für rund 700 Zuschauer. Mit Natur- und Kunstrasenplätzen, professioneller Infrastruktur und einem atemberaubenden Blick auf die Alpen bietet Innsbruck den idealen Rahmen für diesen internationalen Showdown. Alle Spiele werden hier auch live gestreamt.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
18° / 26°
Symbol wolkig
Güssing
16° / 25°
Symbol wolkig
Mattersburg
16° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
18° / 26°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
17° / 26°
Symbol wolkig

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.219 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
158.451 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
126.847 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2565 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1228 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Wirtschaft
Inflation im August auf 4,1 Prozent geklettert
1103 mal kommentiert
Die Inflation lag im August bei 4,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit Langem.
Mehr Burgenland
Öffi-Ticket
Wiens Preishammer trifft Pendler mit voller Härte
Wirbel bei Eltern
Schulbusse kamen nicht: „Kinder wurden vergessen“
Klage angedroht
Warum Taxler das Aus für Amtsgeheimnis aufregt
Deutscher Torwart
„Warum ich?“: Verwechslung nach Vergewaltigung
Große Einbruchstour
Kriminaltouristen nach Sofortfahndung gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf