Hirschers Pionier macht Ländle-Skijugend schnell

„Wie groß die Begeisterung um Marcel Hirscher in den Niederlanden ist, kann ich nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall in der Öffentlichkeit verfolgt und Zeitungen wie ,De Telegraaf’ berichten darüber“, verrät Harald de Man. Der 51-Jährige wurde in Alkmaar geboren und holte am 27. November 1998 beim Super-G in Aspen (US) als 26. die ersten fünf Weltcuppunkte für die Niederlande. „Ich war da ein bisschen ein Pionier“, schmunzelt De Man, der mittlerweile schon seit vielen Jahren in Vorarlberg lebt und als Trainer die Burschen des VSV-Jugendkaders betreut.