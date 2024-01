ÖSV-Sensation: 18-Jähriger feiert in Wengen Debüt

Training mit Feller und Co.

Bevor es für Zudrell ins Berner Oberland geht, stehen am Donnerstag und Freitag aber noch die letzten Trainingseinheiten an - und zwar in St. Anton am Arlberg. „Da darf ich mich mit der Weltcupgruppe vorbereiten“, verrät der Head-Pilot, der in diesem Winter auch mit starken Leistungen im Riesentorlauf und Super-G aufzeigen konnte und seinem Ruf als Allrounder gerecht wird.