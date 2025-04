ÖSV-Dame kämpft nach OP um schmerzfreie Zukunft

„Die Ärzte haben mir vor der Operation schon gesagt, dass es ein langer Weg werden wird“, holt Elisabeth Kappaurer tief Luft. „Dass es aber so mühsam wird, ist nur sehr schwer in meinen Kopf zu bekommen.“ Am 8. Jänner dieses Jahres hatte sich die 30-jährige Bezauerin in Hochrum einer Knorpelrekonstruktions-Operation unterzogen. „Ich kämpfe immer noch mit den Schmerzen.“