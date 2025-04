Zwei Autos krachten in Wolfurt zusammen

Am Freitag gegen 12 Uhr kam es in Wolfurt an der Kreuzung L41/Kellhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war auf der L41 unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Wagen, der in Richtung Bregenz gelenkt wurde, übersehen haben. Es kam zur Kollision.