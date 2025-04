Schlägertruppe prügelt auf wehrlosen Kellner ein

Vorstrafen und Schulden zuhauf und doch nichts gelernt. So in etwa lässt sich die unrühmliche Karriere des Quartetts zusammenfassen. Diesmal geht es unter anderem um absichtlich schwere Körperverletzung, Urkundenunterdrückung, gefährliche Drohung, Weitergabe und Besitz von Falschgeld und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der gravierendste Fall im Prozess ist eine Schlägerei vom April 2022 in Feldkirch. Der Mitarbeiter eines Lokals wurde dabei von den Tätern so schwer verletzt, dass er ein Leben lang an den Dauerfolgen leiden wird.