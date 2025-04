Rossi mit erstem Play-off-Tor bei Minnesota-Sieg

Der wieder in der vierten Linie eingelaufene Vorarlberger erzielte in der siebenten Minute den Treffer zum 2:0, der Vorarlberger verbuchte später auch noch einen Assist beim 4:1 durch Kirill Kaprisow im Powerplay.

Kaprisow traf davor bereits zum 1:0 und hat wie Matt Boldy – der das 3:1 scorte – nun bereits viermal in der Serie gegen Vegas getroffen. Spiel vier des Erstrunden-Duells findet in der Nacht auf Samstag erneut in Minnesota statt.