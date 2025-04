Steuerhinterziehung: Verfahren eingestellt

Steuerprüfung brachte große Nachzahlungen

Erledigt ist die Affäre aber immer noch nicht: Hinsichtlich der strittigen Abgaben sei nach wie vor ein Beschwerdeverfahren anhängig, betonte Klagian. Deshalb weise die Staatsanwaltschaft völlig richtig darauf hin, dass angesichts des Umstandes, dass strittig ist, ob überhaupt eine Umsatz- und eine Körperschaftssteuerpflicht besteht, im Hinblick auf die jahrelange und unwidersprochene Praxis, die Inseratenerlöse als nicht umsatz- und körperschaftssteuerpflichtig zu behandeln, kein subjektiver Tatvorwurf gemacht werden könne. Die umstrittenen Inseratenpraktiken des Vorarlberger Wirtschaftsbundes waren Ende März 2022 in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Infolge einer Steuerprüfung musste die Organisation rund 484.000 Euro an Umsatzsteuer, 388.000 Euro an Körperschaftssteuer sowie rund 106.000 Euro an Zuwendungsabgabe für die Jahre von 2016 bis 2021 nachbezahlen.