Buben steckten PKW in Nenzing in Brand

Eine Spur der Verwüstung zogen zwei Jugendliche in der Gemeinde Nenzing nach sich: Ein 14 und ein 16 Jahre alter Bursch ließen in der Nacht von 18. auf 19. April ihrer Zerstörungswut freien Lauf und setzten den Innenraum eines Autos in Brand. Der Pkw stand in einer unversperrten Garage, aus der das Duo auch noch eine Palette Getränkedosen mitgehen ließ. Weiters versuchten sie, ein Moped kurzzuschließen und zu entwenden, was jedoch misslang. Am Moped entstand aber Sachschaden.