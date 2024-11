Erste Schwünge vor allen anderen

Charmante Stadt am See

Nur wenige Kilometer von Kaprun entfernt liegt Zell am See. Nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch ein kulturelles und gastronomisches Zentrum der Region. Der Zeller See, umrahmt von Bergen, bietet das ganze Jahr über zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, vom Wassersport im Sommer bis zum Schlittschuhlaufen im Winter.