Nachhaltigkeitsmechanismus und Teilpension nun fix

Regierung will Menschen in Beschäftigung halten

Das Wichtigste sei, Menschen in Beschäftigung zu halten, vor allem ältere, betonte auch SPÖ-Klubobmann Philip Kucher. Pensionskürzungen und eine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters wolle man währenddessen verhindern. Weitere geplante Maßnahmen umfassen den Aufbau eines Anreiz- und Monitoringsystems zur Beschäftigungsförderung ab 60 Jahren oder den Ausbau altersgerechter Arbeitsplätze und Präventionsmaßnahmen für gesundes Arbeiten im Alter.