Österreichs größtes Musikgeschäft ist pleite

Für Wiens Musikszene war und ist die Klangfarbe mehr Institution als Geschäft. Nicht umsonst wurde es in den 1980ern als Quasi-Genossenschaft gegründet, mit der Musikbegeisterte sich vor allem selbst Zugang zu Instrumenten und Ausrüstung erkämpfen wollten, die man in der Stadt zuvor vergeblich gesucht hatte. Erst 1989 wurde aus dem Verein, der über Jahrzehnte in einem kultigen Backsteinbau am Einsiedlerplatz in Margareten seine Heimat hatte, eine Firma. 2010 erfolgte die Übersiedlung an den heutigen Standort in den Gasometern.