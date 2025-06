„Spannende Angebote!“ Interesse an ÖFB-Legionär

Am Ende ist es egal, denn der 27-Jährige hat seinen Vertrag in Bremen schließlich bis 2028 verlängert. „Weil ich hier schon so viel erlebt habe, habe ich gerne alles beiseite gelegt. Ich bin sehr gerne hier“, so Friedl, der mit Bremen in der kommenden Saison die europäischen Plätze ins Visier nehmen möchte.