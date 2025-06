Absage in letzter Minute: Sorge um Prinzessin Kate

Überraschende Absage! Während Prinzessin Kate diese Woche bei der Zeremonie des Hosenbandordens in Schloss Windsor noch an der Seite ihres Mannes, Prinz William, in einem eleganten weißen Outfit verzauberte, hat sie ihre Teilnahme am Royal Ascot nun in letzter Minute abgesagt. (Bild: AFP/CHRIS JACKSON)